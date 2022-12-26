Более 402 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий с начала года

За 11 месяцев этого года казахстанцам выплатили более 402 миллиардов тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения РК. В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,5 миллиарда тенге, по случаю потери кормильца – 9,3 миллиарда тенге.

"По состоянию на первое декабря 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 527,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца - 184,3 тыс. человек", - проинформировали в ведомстве.

К слову, размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.