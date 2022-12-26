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Более 402 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий с начала года Сегодня, 12:48
118
Сегодня, 12:48
118

Более 402 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий с начала года

За 11 месяцев этого года казахстанцам выплатили более 402 миллиардов тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения РК. В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,5 миллиарда тенге, по случаю потери кормильца – 9,3 миллиарда тенге.

"По состоянию на первое декабря 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 527,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца - 184,3 тыс. человек", - проинформировали в ведомстве.

К слову, размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

"На первое декабря 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 54 062 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 50 368 тенге.

Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года будут повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума", - заключили в Минтруда.

 

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#соцпособия #Минтруда
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:48
118
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