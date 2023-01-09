Более 4000 сотрудников экстренных служб дежурят на заснеженных трассах

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В начале января многие регионы столкнулись с ухудшением погодных условий. В МВД отметили, что самые сложные дни выпали на 3 и 4 января, когда

был снег, сильный ветер, метель и нулевая видимость, передаёт BaigeNews.kz.

В 9 регионах страны на 79 участках автодорог республиканского и областного значения полиция ввела ограничения на движение транспортных средств.

"Был создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах. Для эвакуации были подготовлены 769 пунктов временного обогрева. На аварийно-спасательных работах задействовано более 4 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники. В этих условиях полицией для обеспечения безопасности принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на опасные участки дорог. Вместе с тем, отдельные водители, игнорируя ограничения движения на блокпостах полиции, выезжают в непогоду на опасные участки, создавая угрозу жизни и здоровью себе и своим пассажирам. В большинстве случаев их транспорт застревает в снежных перемётах, и для их спасения полицейским и работникам ЧС приходится идти на риск и затрачивать ресурсы", - сообщили в МВД РК.

Напомним, в случае неповиновения требованиям полиции, перекрывающим выезд на заснеженные трассы, водителям грозит административная ответственность в виде штрафа 30 МРП или 103 500 тенге или административный арест до 15 суток.

Полицейские рекомендуют заранее перед выездом узнавать ситуацию на дорогах и не выезжать в путь в непогоду без крайней необходимости.

Достоверную информацию о закрытых участках в связи с ухудшением погодных условий можно узнать по телефонам 112, 102, а также в Контакт-центре АО "НК" "КазАвтоЖол" по телефону 1403.