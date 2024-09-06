Более 400 воздушных шаров с мусором запустила КНДР в сторону Южной Кореи

Около 420 шаров с пластиковым и бумажным мусором запустила КНДР в сторону Южной Кореи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

"Это уже 13-й подобный запуск с мая текущего года. В общей сложности утром 5 сентября около 20 воздушных шаров опустились на землю на северо-западе Корейского полуострова, в южнокорейской провинции Кёнги", - передает 24KZ.

Власти КНДР заявили, что такие послания Южной Корее – это ответ на частое разбрасывание агитационных материалов и других предметов в приграничном районе.