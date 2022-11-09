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Более 400 учёных из Казахстана бесплатно стажируются в ведущих вузах мира
Казахстанские специалисты проходят научную стажировку в лучших зарубежных вузах и ведущих исследовательских центрах мира в рамках программы "Болашак", передаёт BaigeNews.kz.
Учёные проводят исследования в рамках проекта в 148 ведущих научных центрах, вузах и отраслевых организациях из 24 стран мира. Самыми востребованными являются вузы США и Великобритании - Колумбийский университет, Имперский колледж Лондона, Университет Джона Хопкинса, Институт Макса Планка.
"Казахстанские учёные имеют уникальную поддержку государства в получении гранта на прохождение стажировок в мировых исследовательских центрах. Ежегодно для этих целей выделяется 500 грантов. Сейчас мы проводим подготовительную работу для нового отбора учёных, помогаем отечественным вузам и научным центрам наладить связи с зарубежными партнерами для разработки качественных программ научных стажировок", - отметил председатель правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин.
Специалисты стажируются по таким актуальным специальностям как робототехника, искусственный интеллект, информационная кибербезопасность, криптография, нанотехнологии.
Перечень приоритетных специальностей по программе "Болашак" предусматривает 158 направлений для прохождения стажировки.
В этом году требования к претендентам, сроки приёма документов и конкурсного отбора будут объявлены дополнительно.
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