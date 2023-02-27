Более 400 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли у жителя Караганды

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Крупную партию немаркированных сигарет выявили сотрудники регионального департамента АФМ в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе обысков в складских помещениях обнаружена и изъята табачная продукция различных марок и наименований в общем количестве более 432 тысяч пачек. Согласно заключению специалиста, общая стоимость изъятой неучтённой табачной продукции превышает 280 миллионов тенге", — говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В АФМ отметили, что агентство продолжит работу по борьбе с теневой экономикой. Только в прошлом году комплекс принимаемых ведомством мер повлияло на снижение уровня теневой экономики до 19,7 процента при прогнозном значении 21,5 процента.