Более 400 тысяч детей родились в 2022 году в Казахстане

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Такие данные озвучил вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник, говоря об итогах Года детей в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz. В 2022 году общий объем финансирования медицинской помощи детям составил 560 миллиардов тенге.

Говоря о детском здравоохранении, Дудник отметил многоуровневый подход к оказанию медицинской помощи детям.

"Амбулаторную помощь оказывают на 5690 объектах ПМСП. Для стационарной помощи развернуто 8130 детских коек на базе 204 центральных районных больниц, десять городских и 13 областных детских больниц. На республиканском уровне 815 коек в трех основных Центрах - Научный центр материнства и детства в г.Астана, Научный центр педиатрии и детской хирургии и Университетская клиника Аксай г.Алматы", - сказал вице-министр здравоохранения.

По словам замминистра, в республике работает 249 родовспомогательных организаций, из них 39 перинатальных центров, при которых развернуто 140 коек для оказания помощи новорожденным.

"Детских реабилитационных центров в стране 49. В 2022 году проведено 118 миллионов консультативно-диагностических приемов детей в поликлиниках страны. При этом в круглосуточных стационарах пролечено 576 тыс. детей. Проведено в этом году более 100 тысяч операций детям. Родилось в этом году уже 402 тысяч детей", - сказал спикер.

При этом в случаях невозможности лечения в пределах страны дети получают лечение в рамках программы "Зарубежное лечение". В течение 2022 года 71 ребенок был направлен за рубеж. Основными странами направления явились Турция, Германия, Индия, Россия.