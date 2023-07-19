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Более 400 млрд тенге потратили на охрану окружающей среды в Казахстане
В Казахстане растёт объём затрат на охрану окружающей среды. В 2022 году на эти цели израсходовали 444,5 миллиарда тенге – на 6,6 процента больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.
Самые большие объёмы финансирования в Атырауской области –100,8 миллиарда тенге, это 22,6 процента от всех затрат. Далее следуют Карагандинская (45,9 миллиарда тенге), Актюбинская (44,9 миллиарда тенге) и Павлодарская (37,3 миллиарда тенге) области.
Меньше всего на природоохранные меры среди регионов потратили в области Жетысу – 993,2 миллиона тенге.
По видам природоохранной деятельности наибольшие затраты пришлись на охрану атмосферного воздуха и проблемы изменения климата (127,9 миллиарда тенге). Следом идут очистка сточных вод (113 миллиардов тенге), обращение с отходами (107 миллиардов тенге), а также другие направления природоохранной деятельности (64,7 миллиарда тенге).
Более 92,7 процента затрат на охрану окружающей среды пришлись на сферу промышленности (272,3 миллиарда тенге).
Основным источником финансирования мероприятий остаются собственные средства предприятий: 354,2 миллиарда тенге. На республиканский бюджет пришлось 5,1 миллиарда тенге, на местные бюджеты – 6,3 миллиарда тенге.
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