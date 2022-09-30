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semeynews.kz 30 Сентября, 03:21
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Фото: semeynews.kz

Более 400 миллионов тенге задолжали жители Семея за тепло

В Семее подсчитали долги за теплоснабжение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Semeynews.kz.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что на сегодняшний день дебиторская задолженность составляет более 400 млн тенге, из них 180 млн - это долги юридических лиц.

"С юридическими лицами сейчас прорабатывается вопрос по взысканию долга в судебном порядке. Многих отключили от тепла до полного погашения. С населением сейчас регулярно проводятся мониторинг и рейдовые мероприятия", - пояснили в ЖКХ.

Как сообщалось, городские власти заявили о старте отопительного сезона с 29 сентября. Тепло будет подаваться поэтапно. В первую очередь к теплоснабжению подключат социальные объекты города.

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#Семей #отопление #долг
Журналист
30 Сентября, 03:21
450
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