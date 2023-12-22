Более 400 фактов фиктивного трудоустройства выявили в центрах занятости за год

По итогам проверок центров занятости выявлено неэффективное использование 1,4 млрд тенге. Об этом сообщил Генеральный Прокурор РК Берик Асылов, передаёт BaigeNews.kz.

"Особое внимание уделено вопросам соблюдения законности при исполнении программ, направленных на трудоустройство граждан, создании комфортной среды их проживания и инфраструктуры, распределении земель и другим актуальным темам, волнующим население. По итогам проверок центров занятости выявлено неэффективное использование 1,4 млрд тенге, хищение бюджетных средств и нецелевое использование грантов на поддержку бизнес инициатив на 1 млрд тенге, установлено более 400 фактов фиктивного трудоустройства на общую сумму 39,3 млн тенге", - сказал Генпрокурор.

Берик Асылов также добавил, что в социально-экономической сфере по актам прокуроров защищены конституционные права 401 тысячи граждан, в том числе 85 тысяч несовершеннолетних.