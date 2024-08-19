Более 400 человек приняли участие в велопробеге в Астане

В Астане прошел массовый велопробег, приуроченный ко Дню спорта, с участием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы. Велопробег стартовал на объездной дороге со стороны Косшы.

Руководитель отдела спорта управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов тепло поблагодарил участников и поздравил с Днем спорта.

"Спорт - это залог здоровья, укрепление воли и важная сфера для будущего народа. Сегодня через участие в велопробеге мы демонстрируем нашу любовь, общие интересы и единство в спорте. Каждая крутящаяся педаль - это наш вклад в укрепление нашего здоровья и пример для будущих поколений. Желаю всем здоровья, сил, новых побед спорте, чтобы в дальнейшем ваш энтузиазм к спорту рос! Пусть велопробег пройдет успешно и ваш спортивный дух будет сильным", - сказал Азамат Агзамов.

В велопробеге участвовали 406 человек. Самому старшему из них – 68 лет, а младшему - всего 6 лет. Все вместе проехали 25 километров от кольцевой дороги до парка "зеленый пояс" в Уркере.

По окончании мероприятия среди велосипедистов была разыграна лотерея и ценные призы.