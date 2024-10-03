Более 400 человек без документов обнаружили в Казахстане

МВД Казахстана запустило идентификационную кампанию по выявлению лиц, проживающих без каких-либо документов с неурегулированным правовым статусом. За несколько месяцев в стране нашлось 404 таких человека, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции отметили, что зачастую в эту категорию подпадают лица без определённого места жительства, проживающие в отдалённых местностях, крестьянских хозяйствах, иногда без потребности иметь официальный документ либо наоборот не имеющие возможности обратиться самостоятельно по состоянию здоровья или юридической неграмотности.

Кампания продлится до конца года. Её проводит Комитетом миграционной службы МВД, его территориальные подразделения при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ряда неправительственных организаций.

"На сегодня по стране установлено 404 лица, не имеющих документов, из которых 200 человек признаны гражданами Республики Казахстан, а 14 – лицами без гражданства. По остальным ещё проводятся проверочные мероприятия их правового статуса. Если гражданам известно о лицах, проживающих без документов, просим обратиться в миграционную службу по месту проживания. Для оказания правовой помощи и получения квалифицированной консультации в каждом регионе закреплены ответственные сотрудники", - сообщили в МВД.

Для получения информации по возникающим вопросам можно обратиться непосредственно в Комитет миграционной службы МВД в рабочее время по телефонам: +7 701 171 82 28, +7 7172 71 40 73 и 71 44 10.