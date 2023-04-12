Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза - депутат о Gosagro.kz

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Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза вследствие проблем с Gosagro.kz, заявил депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, передаёт BaigeNews.kz.

“Мы неоднократно слышали доводы МСХ РК о том, что система работает, что вопросы снимаются. Но я приведу несколько цифр, которые говорят об обратном. Во-первых, по данным Минсельхоза в ЕГИСС одобрено 1,5 тысячи заявок на 6,1 миллиарда тенге. За аналогичный период 2022 года было одобрено заявок на 57,5 миллиарда тенге. Таким образом в 2023 году выплачено чуть более 10 процентов от прошлогоднего объёма. Что это значит? 90 процентов фермеров не получили положенные выплаты вследствие проблем с работой системы gosagro.kz (ЕГИСС). 51,4 миллиарда не пополнили экономику страны", - заявил Ходжаназаров на заседании Комитета по аграрным вопросам.

Он сообщил, что если работа продолжится в таком же темпе, то по итогам 12 месяцев gosagro.kz сможет выплатить только 31 миллиард из 287 миллиарда тенге (объем 2022 года).