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  • Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза - депутат о Gosagro.kz
pixabay.com Сегодня, 18:30
400
Сегодня, 18:30
400
Фото: pixabay.com

Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза - депутат о Gosagro.kz

Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза вследствие проблем с Gosagro.kz, заявил депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, передаёт BaigeNews.kz.

“Мы неоднократно слышали доводы МСХ РК о том, что система работает, что вопросы снимаются. Но я приведу несколько цифр, которые говорят об обратном. Во-первых, по данным Минсельхоза в ЕГИСС одобрено 1,5 тысячи заявок на 6,1 миллиарда тенге. За аналогичный период 2022 года было одобрено заявок на 57,5 миллиарда тенге. Таким образом в 2023 году выплачено чуть более 10 процентов от прошлогоднего объёма. Что это значит? 90 процентов фермеров не получили положенные выплаты вследствие проблем с работой системы gosagro.kz (ЕГИСС). 51,4 миллиарда не пополнили экономику страны", - заявил Ходжаназаров на заседании Комитета по аграрным вопросам.

Он сообщил, что если работа продолжится в таком же темпе, то по итогам 12 месяцев gosagro.kz сможет выплатить только 31 миллиард из 287 миллиарда тенге (объем 2022 года).

"Для вас это могут быть просто цифры, но за ними стоят люди, бизнесы, рабочие места. Сколько их? Более 40 тысяч сельхозтоваропроизводителей прогнозируемо не смогут получить положенные выплаты в общем объёме 256 миллиарда тенге. Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза запустить полностью сырую информсистему в рынок. В-третьих, из предоставленной министерством статистики: система gosagro.kz отклонила 1,8 тысячи заявок на сумму 60 миллиардов тенге или 37 процентов от объёма финансирования. Накопленная практика показывает, что объём отклонённых заявок не должен превышать один процент. Это тоже вопрос к качеству ЕГИСС", - заключил депутат.

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Журналист
Сегодня, 18:30
400
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