Более 40 школьников погибли в результате терракта в Уганде

Фото: monitor.co.ug

Не менее 41 ребёнка погибло во время нападения боевиков на частную школу в городе Мпондве в округе Касесе на западе Уганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Monitor.

Как сообщает местная полиция, боевики, предположительно, относились к Альянсу демократических сил (АДС).

Сначала правоохранители обнаружили около 25 тел учеников, но позже службы экстренного реагирования и местные власти сообщили, что число погибших выросло до 41. Еще восемь студентов нашли живыми, однако они находятся в критическом состоянии.

"У нас есть информация о том, что повстанцы провели здесь две ночи, прежде чем совершить налет на школу", — сообщил изданию генерал-майор полиции Дик Олум.

Он рассказал, что преступники заперли некоторых студентов, в основном мальчиков, в общежитии, а затем подожгли его.