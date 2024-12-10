В ночь на 10 декабряв Жамбылской области сломался автобус. Это случилось на трассе Алматы ― Ташкент в Жуалынском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева с. Шакпак ата был эвакуирован 41 пассажир, из них два ребёнка", - проинформировали в ведомстве.

Эвакуированные, большинство из которых являются гражданами России, к данному часу убыли к месту назначения на другом автобусе. В медицинской помощи никто не нуждался.

"При возникновении чрезвычайной ситуации звоните на номер 112", - напомнили в МЧС.

Ранее пассажиров перевернувшегося автобуса спасли на юге Казахстана.