Более 40 пассажиров автобуса спасли на трассе Алматы ― Ташкент
Их доставили в ближайший пункт обогрева.
Сегодня, 09:07
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Сегодня, 09:07Сегодня, 09:07
121Фото: МЧС РК
В ночь на 10 декабряв Жамбылской области сломался автобус. Это случилось на трассе Алматы ― Ташкент в Жуалынском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший пункт обогрева с. Шакпак ата был эвакуирован 41 пассажир, из них два ребёнка", - проинформировали в ведомстве.
Эвакуированные, большинство из которых являются гражданами России, к данному часу убыли к месту назначения на другом автобусе. В медицинской помощи никто не нуждался.
"При возникновении чрезвычайной ситуации звоните на номер 112", - напомнили в МЧС.
Ранее пассажиров перевернувшегося автобуса спасли на юге Казахстана.