Более 40 новых автомашин получила скорая помощь в Алматы
Служба скорой помощи имеет 13 подстанций, включая новую, открытую в 2024 году.
Сегодня, 12:33
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Сегодня, 12:33Сегодня, 12:33
196Фото: акимат г. Алматы
В Алматы служба скорой помощи получила 48 новых автомобилей марки JAC Sunray. Транспорт оснащен современным оборудованием для реанимации и диагностики. Из машин 12 класса "С" и 36 класса "В", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.
Благодаря финансированию акимата планируется закупка ещё 50 машин в 2025 году. Всего служба скорой помощи имеет 13 подстанций, включая новую, открытую в 2024 году, в мкр Алтай-1.
"Сегодня на дежурство в Алматы заступают 186 бригад, обслуживая более 3 тыс. вызовов в день. Среднее время доезда – 12,6 минуты. За 2024 год удалось провести 142 успешные реанимации", - говорится в сообщении.
Напомним, работники скорой помощи за новогоднюю ночь в Казахстане выехали 27 тысяч раз.