В Алматы служба скорой помощи получила 48 новых автомобилей марки JAC Sunray. Транспорт оснащен современным оборудованием для реанимации и диагностики. Из машин 12 класса "С" и 36 класса "В", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.

Благодаря финансированию акимата планируется закупка ещё 50 машин в 2025 году. Всего служба скорой помощи имеет 13 подстанций, включая новую, открытую в 2024 году, в мкр Алтай-1.

"Сегодня на дежурство в Алматы заступают 186 бригад, обслуживая более 3 тыс. вызовов в день. Среднее время доезда – 12,6 минуты. За 2024 год удалось провести 142 успешные реанимации", - говорится в сообщении.

Напомним, работники скорой помощи за новогоднюю ночь в Казахстане выехали 27 тысяч раз.