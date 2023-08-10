Более 40 мигрантов погибли у берегов острова Лампедуза

41 человек погиб в результате новой трагедии у острова Лампедуза на юге Италии. Из-за сильных волн перевернулось судно с нелегальными мигрантами, которое отправилось из Туниса, передаёт телеканал Euronews.

Четверо выживших были спасены и переданы итальянской береговой охране. Находившиеся на судне люди, в том числе трое детей, упали в море и утонули.

По информации телеканала, число мигрантов, прибывающих в Италию, в этом году удвоилось и превысило 90 тысяч.

Ранее береговая охрана Италии заявила, что обнаружила два тела и спасла 57 человек у южного острова Лампедуза на фоне сообщений о пропаже 30 человек после двух кораблекрушений. На борту одной из них находилось 48 человек, на второй — 42, сообщило Ansa, добавив, что береговая охрана обнаружила выживших примерно в 23 морских милях (43 километра) к юго–западу от Лампедузы, а также двух жертв — женщину из Кот-д'Ивуара и ее годовалого ребёнка.