Более 40 иностранных наблюдателей за выборами президента аккредитовала ЦИК РК

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Центральная избирательная комиссия РК аккредитовала 43 иностранных наблюдателя за выборами президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

"По состоянию на 17 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Министерства иностранных дел Республики Казахстан на аккредитацию представлены кандидатуры 43 наблюдателей от четырёх международных Организаций и одного иностранного государства", — сообщил Секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман.

Он отметил, что от Миссии наблюдателей СНГ представлены кандидатуры шести наблюдателей, от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников — 17, от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами — 13, от Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств — пять, от Грузии — два.

ЦИК принял поставноление об аккредитации 43 наблюдателей. Институт международного наблюдения за внеочередными президентскими выборами Комиссией был открыт 22 сентября 2022 года.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.