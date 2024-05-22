Более 40 детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в СКО

В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили грубые нарушения в области защиты прав детей-сирот, передаёт BaigeNews.kz.

В прокуратуре СКО рассказали, что должностные лица акимата района Г. Мусрепова необоснованно сняли с очереди на получение жилья 43 детей-сирот, которые состояли в ней с 2010 года.

Своими действиями чиновники нарушили требования закона РК "О жилищных отношениях".

"В другом случае вопреки требованиям статьи 71 закона органами опеки и попечительства Акжарского района и Петропавловска на протяжении трёх месяцев не принимались меры по постановке шести детей-сирот в очередь на получение жилья. Опекунами Айыртауского, Акжарского, Аккайынского, Г. Мусрепова, Кызылжарского, М.Жумабаева, Мамлютского, Тайыншинского районов и Петропавловска в нарушение статьи 126 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" системно не представлялись отчеты по воспитанию и содержанию подопечных", — указывается в сообщении ведомства.

Кроме того, органы опеки Кызылжарского, Г.Мусрепова и Тимирязевского районов не контролировали принудительное взыскание алиментов с законных представителей в пользу несовершеннолетних.

По итогам проверки восемь должностных лиц, в том числе два руководителя отдела образования района привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.