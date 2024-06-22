Более 40 чиновников от образования подозревают в миллиардных хищениях из бюджета в Туркестанской области

В Туркестанской области продолжают расследовать уголовное дело по хищению государственных денег в особо крупном размере. В деле фигурирует 41 подозреваемый, в том числе — руководители районного отдела образования и бухгалтеры, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, речь идёт об отделе образования Жетысайского района.

"Следствием установлено, что руководством и бухгалтерами районного отдела образования была создана преступная схема хищения бюджетных средств путём перечисления денег сверх установленной заработной платы на свои карточные счета, а также счета своих родственников и знакомых. В 2021-2023 годах причинённый ущерб государству составил более 4 млрд тенге. Спецпрокурорами области в качестве подозреваемых признаны 41 лицо, а именно два руководителя отдела образования, один главный бухгалтер, два его заместителя и 36 бухгалтеров", — говорится в сообщении.

Бывший и нынешний руководители отдела образования района водворены в изолятор и судом санкционирован их арест.

Следствияе выясняет все обстоятельства дела, а также подробности так называемого "отмывания" денег и другого имущества, полученных преступным путём.

Уточняется, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.