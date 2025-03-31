В Акмолинской области вновь проявили свою героическую работу пожарные подразделения, спасая жизни людей. В Кокшетау, в одном из многоквартирных домов на улице С. Буденного, на третьем этаже произошло возгорание мебели в квартире.

Быстрое вмешательство спасателей помогло ликвидировать огонь на его ранней стадии, предотвратив распространение пламени в другие помещения квартиры. Благодаря профессионализму огнеборцев, мужчина 1975 года рождения был вынесен из задымленной квартиры в бессознательном состоянии.

Для предотвращения отравлений продуктами горения, при помощи спасательных колпаков удалось вывести 8 человек, включая 2 детей. Также эвакуированы 41 житель подъезда, из которых 17 - дети.

Пострадавший с ожогами был передан врачам скорой помощи, а причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Ранее мы сообщали, что пожар в двухэтажном коттедже потушили в Актау.