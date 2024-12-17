  • 17 Декабря, 22:40
  • BAIGENEWS

Более 40 человек спасли из снежного плена в области Жетісу

Среди спасённых 28 иностранцев.

Сегодня, 21:10
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
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Фото: ДЧС Карагандинской области

41 человека спасли сотрудники МЧС в области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz.

На участке Ыргайты дороги Ушарал-Достык из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 30 грузовых и один легковой автомобиль попали в снежный занос. 

Спасатели отправились на помощь людям. На Вахтовке и вездеходе Трэкол водителей и их пассажиров доставили в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.

Среди спасённых 28 иностранцев - граждан Беларуси, КНР, Азербайджана и РФ. 

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