41 человека спасли сотрудники МЧС в области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz.

На участке Ыргайты дороги Ушарал-Достык из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 30 грузовых и один легковой автомобиль попали в снежный занос.

Спасатели отправились на помощь людям. На Вахтовке и вездеходе Трэкол водителей и их пассажиров доставили в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.

Среди спасённых 28 иностранцев - граждан Беларуси, КНР, Азербайджана и РФ.