Более 40 человек спасли из снежного плена в области Жетісу
Среди спасённых 28 иностранцев.
Сегодня, 21:10
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Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
136Фото: ДЧС Карагандинской области
41 человека спасли сотрудники МЧС в области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz.
На участке Ыргайты дороги Ушарал-Достык из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 30 грузовых и один легковой автомобиль попали в снежный занос.
Спасатели отправились на помощь людям. На Вахтовке и вездеходе Трэкол водителей и их пассажиров доставили в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались.
Среди спасённых 28 иностранцев - граждан Беларуси, КНР, Азербайджана и РФ.
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