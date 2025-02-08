Полицейские Астаны вычислили мошенника, на счету которого более чем 40 эпизодов преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полицию обратился столичный житель, сообщив, что стал жертвой мошенничества. По его словам, он был обманут через приложение OLX.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции района "Есиль" установили личность 31-летнего мужчины, который завладел деньгами потерпевшего мошенническим путем. Выяснилось, что злоумышленник размещал в OLX объявления о продаже несуществующей мебели, вводя покупателей в заблуждение. В настоящее время установлена его причастность к 40 аналогичным преступлениям", — говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что общий ущерб составил более 300 тысяч тенге. По данному факту проводится досудебное расследование.