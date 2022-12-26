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пресс-службы Минпросвещения Сегодня, 10:23
78
Сегодня, 10:23
78
Фото: пресс-службы Минпросвещения

Более 4 тысяч школьников побывали на президентской ёлке

Во всех регионах Казахстана прошла традиционная ёлка от имени президента. 25 декабря её посетили более четырёх тысяч школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросещения.

Каждый участник получил ценный подарок или сертификат на сумму 100 тысяч тенге.

"Праздничное мероприятие одновременно состоялось во всех городах и областных центрах страны. На ёлку были приглашены 200 детей в возрасте от девяти до 13 лет. Общее количество участников по стране – более четырёх тысяч: отличники учёбы, победители и призёры различных конкурсов и олимпиад, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, в спорте, творчестве или в общественной жизни", - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента воспитательной работы и дополнительного образования министерства просвещения Аман Сейтов.

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#Новый год #школьники #Подарки #президентская ёлка
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:23
78
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