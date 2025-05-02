Через границу Казахстана пытались провести наркотики, оружие и миллиарды
Погранслужба предотвратила контрабанду на миллиарды тенге и пресекла браконьерство в акватории Каспия.
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В апреле Пограничная служба Комитета национальной безопасности продолжила борьбу с нарушениями на государственной границе Казахстана. По информации ведомства, за месяц было привлечено к ответственности 4 323 нарушителей законодательства, из которых 3 565 являлись гражданами других стран, передаёт BaigeNews.kz.
Одним из главных достижений стало предотвращение 1 455 фактов незаконного перемещения через госграницу. Среди изъятых товаров – наркотические средства, оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, товары народного потребления и валюта. Так, было пресечено 37 фактов перевозки наркотиков, 92 случая контрабанды оружия и боеприпасов, а также 357 случаев нелегального перемещения ГСМ.
Кроме того, Пограничная служба остановила попытки вывоза товаров народного потребления на общую сумму более 3 миллиардов тенге, а также предотвратила незаконное перемещение валюты на сумму свыше 2,1 миллиарда тенге.
В акватории Каспия также были выявлены 90 случаев браконьерства. В ходе операций были изъяты 41 плавательное средство и более 118 километров браконьерских сетей. Для восстановления экосистемы региона было выпущено 617 экземпляров рыб осетровых пород и девять каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу Казахстана.
Сумма предотвращенного ущерба от незаконного лова и контрабанды составляет почти 1,9 миллиарда тенге.
Материалы по всем фактам нарушений были переданы в правоохранительные и судебные органы для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.
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