В апреле Пограничная служба Комитета национальной безопасности продолжила борьбу с нарушениями на государственной границе Казахстана. По информации ведомства, за месяц было привлечено к ответственности 4 323 нарушителей законодательства, из которых 3 565 являлись гражданами других стран, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из главных достижений стало предотвращение 1 455 фактов незаконного перемещения через госграницу. Среди изъятых товаров – наркотические средства, оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, товары народного потребления и валюта. Так, было пресечено 37 фактов перевозки наркотиков, 92 случая контрабанды оружия и боеприпасов, а также 357 случаев нелегального перемещения ГСМ.

Кроме того, Пограничная служба остановила попытки вывоза товаров народного потребления на общую сумму более 3 миллиардов тенге, а также предотвратила незаконное перемещение валюты на сумму свыше 2,1 миллиарда тенге.

В акватории Каспия также были выявлены 90 случаев браконьерства. В ходе операций были изъяты 41 плавательное средство и более 118 километров браконьерских сетей. Для восстановления экосистемы региона было выпущено 617 экземпляров рыб осетровых пород и девять каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Сумма предотвращенного ущерба от незаконного лова и контрабанды составляет почти 1,9 миллиарда тенге.

Материалы по всем фактам нарушений были переданы в правоохранительные и судебные органы для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.