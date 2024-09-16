Более 4 тысяч наркограффити закрасили за день в Караганде

В Караганде прошла масштабная акция, направленная на борьбу с распространением наркотических веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Участники акции закрашивали граффити, содержащие рекламу наркотиков, а также распространяли памятки и буклеты на антинаркотическую тематику.

"В течение одного дня на территории города было закрашено более 4 тысяч надписей и рисунков с рекламой наркотиков, а также было роздано свыше 3 тысяч памяток и буклетов", - подвел итоги акции замначальника областного ДП Абиль Абильдин.

Полицейский сообщил, что в текущем году возбуждено 71 уголовное дело за сбыт наркотиков через информационные ресурсы, из которых 40 связано с рекламой через граффити. Задержаны 53 человека, распространявших наркотические средства, среди которых две беременные женщины, многодетные матери с полным дотатком, четыре студента и восемь несовершеннолетних".