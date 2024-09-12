  • 12 Сентября, 17:24
  • BAIGENEWS

Более 4 тыс редких птиц выпустили на волю в области Жетысу

Сегодня, 17:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет лесного хозяйства и животного мира Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
47
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

В рамках программы по увеличению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в области Жетысу 12 сентября состоялся выпуск дроф-красоток в природу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

Всего в 2024 году на территории области выпущено в природу свыше 4 000 дроф.

Мероприятие стало возможным благодаря совместным усилиям работников инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Жетысу, РГКП ПО Охотзоопром и корпоративного фонда International Found for Haubara Conservation Kazakhstan.

Самое читаемое

Наверх