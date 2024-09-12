Более 4 тыс редких птиц выпустили на волю в области Жетысу

В рамках программы по увеличению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в области Жетысу 12 сентября состоялся выпуск дроф-красоток в природу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

Всего в 2024 году на территории области выпущено в природу свыше 4 000 дроф.

Мероприятие стало возможным благодаря совместным усилиям работников инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Жетысу, РГКП ПО Охотзоопром и корпоративного фонда International Found for Haubara Conservation Kazakhstan.