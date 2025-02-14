С начала года в Казахстане вступила в силу обязательная система пенсионных взносов, которые работодатели теперь уплачивают за своих сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам 2024 года работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 4,7 млн работников на сумму 258,1 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя, которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году – 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.

Эти отчисления создадут дополнительную накопительную пенсию, которая будет выплачиваться на пожизненной основе.

Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Уплата отчислений осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.

Отметим, расходы работодателя по уплате отчислений в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.