В Астане коммунальные службы круглосуточно работают над уборкой снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

С 5 на 6 января в ночную смену на уборку улиц города вышли 337 дорожных рабочих и 1 206 единиц спецтехники. За день из города вывезли 38 602 кубометра снега.

С начала зимнего сезона из столицы вывезено 2 352 714 кубометров снега 178 098 рейсами.