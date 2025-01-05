  • 5 Января, 22:34
  • BAIGENEWS

Более 38 тысяч кубометров снега вывезли за день из Астаны

Сегодня, 21:52
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 21:52
Сегодня, 21:52
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Фото: акимат Астаны

В Астане коммунальные службы круглосуточно работают над уборкой снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы. 

С 5 на 6 января в ночную смену на уборку улиц города вышли 337 дорожных рабочих и 1 206 единиц спецтехники. За день из города вывезли 38 602 кубометра снега.

С начала зимнего сезона из столицы вывезено 2 352 714 кубометров снега 178 098 рейсами.

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