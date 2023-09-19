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Более 3,6 мрлд тенге выделят пострадавшим аграриям Жамбылской области

Сегодня, 15:15
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Правительство выделило из резерва более 3,6 миллиарда тенге на возмещение затрат пострадавшим в результате ЧС природного характера аграриям Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz

Постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Сельхозпроизводители региона понесли убытки из-за недостатка воды. 

По данным акимата области, в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском и Таласском районах пострадали посевы 400 субъектов АПК на площади девять тысяч гектаров. 

На фоне этого распоряжением премьер-министра в области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. 

Средства, выделяемые из резерва правительства, позволят аграриям восполнить потери и полноценно подготовиться к весенне-полевым работам следующего года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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