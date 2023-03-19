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Более 350 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ присутствуют на выборах в Казахстане - Оуэн Мерфи
Глава Миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Оуэн Мерфи встретился с представителями СМИ и ответил на вопросы, касающиеся миссии наблюдения БДИПЧ, а также её работы до и во время выборов, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы начали процесс наблюдения с начала февраля и наблюдаем по каждому аспекту электорального процесса. Около 350 наших наблюдателей работают во всех регионах Казахстана. Мы также работаем совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Мы будем наблюдать за подсчётом, а также останемся здесь до конца месяца, для того, чтобы отслеживать любые жалобы, которые могут последовать после дня выборов", - рассказал Оуэн Мерфи.
Во время своей работы наблюдатели в режиме реального времени отправляют информацию в службу по статистике, которая собирает данные.
"Завтра мы проведём совместную пресс-конференцию совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, где объявим предварительные итоги нашей работы", - сообщил Оуэн Мерфи.
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