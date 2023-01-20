open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде
polisia.kz Сегодня, 14:35
226
Сегодня, 14:35
226
Фото: polisia.kz

Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде

Cотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области совместно с департаментом экономических расследований изъяли более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейским поступила информация, что некие лица занимаются незаконной реализацией алкогольной продукции, подделкой и использованием акцизных марок и учетно-контрольных марок алкогольной продукции. При этом они незаконно используют товарный знак одного из ТОО, нарушают порядок и правила маркировки подакцизных товаров акцизными марками.

"Стражи порядка совместно с сотрудниками департамента экономических расследований области и с участием бойцов спецназа провели обыски по двум адресам. В итоге было изъято более 35 тысяч бутылок различной алкогольной продукции, которые экспертами опознаны как контрафакт с поддельными учетно-контрольными марками. Кроме того, изъято семь рулонов самоклеющихся акцизных марок – в каждом рулоне 1000 наклеек", - сообщили в полиции. 

Задержаны семеро подозреваемых – пятеро мужчин в возрасте от 28 до 57 лет и две женщины 30 и 59 лет. Ведется досудебное расследование по статье 233 УК РК “Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и учетно-контрольных марок”.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#контрафакт #УБОП #ДЭР #Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:35
226
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх