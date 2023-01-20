Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде

Фото: polisia.kz

Cотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области совместно с департаментом экономических расследований изъяли более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейским поступила информация, что некие лица занимаются незаконной реализацией алкогольной продукции, подделкой и использованием акцизных марок и учетно-контрольных марок алкогольной продукции. При этом они незаконно используют товарный знак одного из ТОО, нарушают порядок и правила маркировки подакцизных товаров акцизными марками.

"Стражи порядка совместно с сотрудниками департамента экономических расследований области и с участием бойцов спецназа провели обыски по двум адресам. В итоге было изъято более 35 тысяч бутылок различной алкогольной продукции, которые экспертами опознаны как контрафакт с поддельными учетно-контрольными марками. Кроме того, изъято семь рулонов самоклеющихся акцизных марок – в каждом рулоне 1000 наклеек", - сообщили в полиции.

Задержаны семеро подозреваемых – пятеро мужчин в возрасте от 28 до 57 лет и две женщины 30 и 59 лет. Ведется досудебное расследование по статье 233 УК РК “Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и учетно-контрольных марок”.