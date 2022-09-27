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Более 3,5 миллиона казахстанцев путешествовали внутри страны в 2022 году. Об этом рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает BaigeNews.kz.

По его словам, национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы направлен на формирование конкурентоспособного сектора МСП, повышение экономической активности предпринимателей и создания равных условий для субъектов предпринимательства.

Реализация Нацпроекта осуществляется по четырем направлениям:

повышение предпринимательской активности,

акселерация роста предпринимателей,

формирование новых ниш,

комплексное развитие конкуренции.

Нацпроект направлен на:

создание условий для открытия и развития собственного дела;

поддержку предпринимателей через организацию субсидируемых рабочих мест и развитие навыков под потребности предпринимателей;

повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства;

разгосударствление экономики.

Общий объем финансирования мероприятий Нацпроекта на 2021 год составил свыше 897 миллиардов тенге, в том числе республиканский бюджет - порядка 271 миллиарда тенге. В 2022 году на реализацию Национального проекта запланировано порядка 1 562 миллиардов тенге, из них внебюджетные средства свыше 1 197 миллиардов тенге.

"В связи с пандемией в 2020 году были сняты отраслевые ограничения в рамках ДКБ-2025, что поспособствовало перевыполнению показателя по субсидированию и гарантированию на 62 процента, и государственной поддержкой были охвачены 48,8 тысячи проектов. Для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг и обрабатывающей промышленности 984 проектам предоставлены гранты. Основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" обучились 33,4 тысячи человек", - отметил он.

Количество внутренних туристов составило 3,6 миллиона человек. Вместе с тем, туристическая отрасль в 2021 году испытывала трудности, связанные с ограничениями на въезд из-за пандемии. Поэтому не достигнут показатель по въездному туризму. Также не достигнут показатель по увеличению доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест.