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  • Более 3,5 миллиона казахстанцев путешествовали внутри страны в 2022 году
pixabay.com Сегодня, 11:16
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Фото: pixabay.com

Более 3,5 миллиона казахстанцев путешествовали внутри страны в 2022 году

Более 3,5 миллиона казахстанцев путешествовали внутри страны в 2022 году. Об этом рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает BaigeNews.kz

По его словам, национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы направлен на формирование конкурентоспособного сектора МСП, повышение экономической активности предпринимателей и создания равных условий для субъектов предпринимательства.

Реализация Нацпроекта осуществляется по четырем направлениям:

  • повышение предпринимательской активности,
  • акселерация роста предпринимателей,
  • формирование новых ниш,
  • комплексное развитие конкуренции.

Нацпроект направлен на:

  • создание условий для открытия и развития собственного дела;
  • поддержку предпринимателей через организацию субсидируемых рабочих мест и развитие навыков под потребности предпринимателей;
  • повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства;
  • разгосударствление экономики.

Общий объем финансирования мероприятий Нацпроекта на 2021 год составил свыше 897 миллиардов тенге, в том числе республиканский бюджет - порядка 271 миллиарда тенге. В 2022 году на реализацию Национального проекта запланировано порядка 1 562 миллиардов тенге, из них внебюджетные средства свыше 1 197 миллиардов тенге.

"В связи с пандемией в 2020 году были сняты отраслевые ограничения в рамках ДКБ-2025, что поспособствовало перевыполнению показателя по субсидированию и гарантированию на 62 процента, и государственной поддержкой были охвачены 48,8 тысячи проектов. Для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг и обрабатывающей промышленности 984 проектам предоставлены гранты. Основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" обучились 33,4 тысячи человек", - отметил он. 

Количество внутренних туристов составило 3,6 миллиона человек. Вместе с тем, туристическая отрасль в 2021 году испытывала трудности, связанные с ограничениями на въезд из-за пандемии. Поэтому не достигнут показатель по въездному туризму. Также не достигнут показатель по увеличению доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест.

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#туризм #субсидии #бюджет
Артём Волков Журналист
Сегодня, 11:16
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