Более 341 млн тенге похитили бухгалтеры из поликлиники Алматы

Судом Медеуского района г.Алматы осуждены бухгалтеры городской поликлиники Хангиреева К. и Туганбаева А, передаёт BaigeNews со ссылкой на Антикор.

"Они совершили хищение бюджетных средств в сумме более 341 млн тенге путем незаконного перечисления заработной платы и других выплат лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в больнице", - говорится в сообщении.

Приговором суда главному бухгалтеру Хангиреевой назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.



Ее подчиненный работник Туганбаева приговорена к 7 годам лишения свободы.



Приговор не вступил в законную силу.