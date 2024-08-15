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Более 341 млн тенге похитили бухгалтеры из поликлиники Алматы

Вчера, 11:31
АВТОР
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Более 341 млн тенге похитили бухгалтеры из поликлиники Алматы Вчера, 11:31
Вчера, 11:31
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Судом Медеуского района г.Алматы осуждены бухгалтеры городской поликлиники Хангиреева К. и Туганбаева А, передаёт BaigeNews со ссылкой на Антикор.

"Они совершили хищение бюджетных средств в сумме более 341 млн тенге путем незаконного перечисления заработной платы и других выплат лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в больнице", - говорится в сообщении.

Приговором суда главному бухгалтеру Хангиреевой назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Ее подчиненный работник Туганбаева приговорена к 7 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

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