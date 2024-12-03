Более 34 млрд тенге выделено на обеспечение водоснабжением в Акмолинской области

В этом году на обеспечение водоснабжением выделено более 34 млрд тенге в Акмолинской области. Одним из значимых проектов стало завершение реконструкции Нуринского группового водопровода в Егиндыкольском районе, в ходе которого проложено около 70 км сетей, сообщает BaigeNews.kz.

Аким области Марат Ахметжанов подчеркнул, что реализация проектов водоснабжения позволит обеспечить качественной питьевой водой 75 тысяч человек. Однако важной проблемой остается финансирование.

"Для полной централизации водоснабжения в Косшы требуется 12 миллиардов тенге. Это непростая задача, так как 3 км составляют основную трассу водоснабжения, а 277 км — внутрипоселковая сеть. Но проект уже разработан, и мы направили заявку на финансирование. В рамках постановления об Астанинской агломерации мы надеемся решить этот вопрос в ближайшее время", — рассказал аким области.

Также Ахметжанов отметил, что на стадии завершения находится проект по строительству водоочистных сооружений в Кокшетау.

"В декабре заканчиваются строительно-монтажные работы, после чего будут проведены пуско-наладочные работы и обучение персонала", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на водоснабжение потратили 1,4 трлн тенге и намерены выделить еще миллиарды.