Более 338 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг

Фото: gov.kz

С начала 2022 года через Портал социальных услуг порядка 304,3 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. Также 7,2 тысяч услуг жестового языка и 26,9 тысяч услуг индивидуального помощника. Кроме того, через Портал оформлено 105 тысяч заказов на гарантированные социальные пакеты.

"Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок", - сообщили в Минтруда.

На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 827 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 287 поставщиков ТСР, более 25 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 649 жестового языка, 93 санаторно-курортного лечения и 69 поставщиков ГСП.

Внедрение автоматизированной информационной системы "Портал социальных услуг" предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.