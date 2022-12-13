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Более 330 млн тенге возместили казахстанским производителям
С начала текущего года 62 отечественным производителям возмещена часть затрат, направленных на повышение производительности труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry".
В общей сложности субъекты промышленно-инновационной деятельности получили 331,25 млн тенге. В отраслевом разрезе больше всего заявок на возмещение одобрено субъектам машиностроения и АПК, где число одобрений составило 24 и 17 соответственно. Вместе с тем меры государственного стимулирования были направлены в отрасли металлургии, деревообработки, производства строительных материалов, фармацевтической, легкой и химической промышленностей.
В рамках информационно-консультационных мероприятий за первые 11 месяцев 2022 года представителями "QazIndustry" посещено 101 промышленное предприятие. Также в данный период проведены 382 устных консультаций субъектов индустриально-инновационной деятельности, 5 мероприятия для государственных органов и организаций, 13 семинаров- совещаний на тему "Меры государственного стимулирования промышленности". "QazIndustry" совместно с АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST", АО "Центр развития торговой политики "QazTrade", АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport", Международный финансовый центр "Астана", АО "Казахстанский центр государственно- частного партнерства", Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" провело 37 вебинар-совещаний для промышленных предприятий из 12 регионов страны.
Затраты, возмещенные на повышение производительности труда, должны быть направлены на повышение компетенции работников, внедрение цифровых технологий, совершенствование технологических процессов или повышение эффективности организации производства. Напомним, заявки принимаются и обрабатываются круглый год. Подробнее с условиями получения мер стимулирования можно ознакомиться на сайте qazindustry.gov.kz .
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