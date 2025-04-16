В Западно-Казахстанской области продолжается работа по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель в госсобственность, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в прокуратуре Сырымского района, свыше 3200 гектаров угодий, которые годами простаивали без дела, были изъяты у землепользователей и возвращены государству.

Проверки показали, что владельцы участков грубо нарушали Земельный кодекс, не используя земли по назначению на протяжении длительного времени. Речь идет о сельхозземлях, которые должны были использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур или пастбищного животноводства.

"По актам надзора участки общей кадастровой стоимостью более 24 миллионов тенге возвращены в госсобственность и уже вовлекаются в легальный экономический оборот", - сообщили в районной прокуратуре.

Теперь эти земли будут предоставлены добросовестным сельским жителям и фермерам, в рамках реализации Послания Президента от 2 сентября 2024 года, где особое внимание уделено рациональному использованию сельхозугодий и поддержке села.

Ранее мы сообщали, что 10 тысяч гектаров неиспользуемой земли вернули государству в Акмолинской области.