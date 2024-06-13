Более 320 млрд тенге планируют потратить на капремонт электростанций в Казахстане

В Казахстане в 2024 году планируется провести капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 3-х энергоблоках, 24-х котлах и 11-и турбинах.

“Завершен ремонт на 1 энергоблоке, 4-х котлах, 7-и турбинах. Ремонтные работы ведутся на всех ТЭЦ страны. Всего в текущем году планируется привлечь на электростанции финансирование в объеме 326,7 млрд. тенге”, - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, ремонт котла №7 на ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК" начнется с 1 июля т.г. На ТЭЦ-2 АО "Qarmet" начало ремонта котла №2 запланировано с 25 июня т.г. Указанные переносы связаны с необходимость укомплектования требуемыми запасными частями и оборудованием.

В ТОО "Согринской ТЭЦ" г. Усть-Каменогорск ремонт турбины №1 начнется после завершения ремонта турбины №2 с 20 июня т.г. Это связано с выявлением дополнительного объема работ на турбине № 2.

Ремонт энергоболока №2 на ТЭС ТОО "MAЭК" и котла №3 в ТОО "Степногорская ТЭЦ" уже завершены.