Более 32 млн тенге украла бухгалтер из больницы в Астане

"31 мая 2023 года межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении бухгалтера-кассира ГКП на праве ХВ "Городской многопрофильной больницы №2 акимата Астаны гражданке А. за присвоение и растрату с использованием служебного положения денежных средств предприятия на сумму более 32 миллионов тенге (статья 189 часть 4 пункт 2 УК РК). Преступление не относится к коррупционным преступлениям", - говорится в сообщении.

В материалах дела указывается, что женщина, используя служебное положение, путём присвоения и растраты похищала деньги с 1 января 2021-ого по 29 ноября 2022 года.

При назначении наказания суд принял во внимание признание вины, чистосердечное раскаяние, полное и добровольное возмещение ущерба, юный возраст подсудимой - 27 лет и отсутствие привлечения к уголовной ответственности ранее.

Женщину приговорили к лишению свободы сроком на семь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.