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Более 3000 камер Сергек установят в Алматы Сегодня, 17:53
202
Сегодня, 17:53
202

Более 3000 камер Сергек установят в Алматы

В Алматы планируют запустить Единую систему видеомониторинга и разместить в городе более 6000 камер наблюдения, передаёт BaigeNews.kz

"К апрелю 2023 года для повышения мер по обеспечению безопасности дорожного движения будет завершён проект по установке дополнительных 575 АПК Сергек на линейных и перекрестных участках (более 3 000 камер). В рамках ГЧП планируется дополнительная установка 6 000 видеокамер в местах массового скопления людей. Видеопотоки с камер городских систем видеонаблюдения объединятся в Единой системе видеомониторинга для централизованного управления и формирования видеоаналитики", - сообщил аким Алматы Досаев.

По его словам, для улучшения качества управления городом в 2023 году также состоится запуск первого этапа проекта "Цифрового двойника" Алматы. Данные коммунальных служб, госорганов и частных компаний будут интегрированы в Единое хранилище данных.

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#Алматы #Сергек #камера
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:53
202
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