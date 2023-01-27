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Сегодня, 20:16
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214Фото: pixabay.com
Более 3000 авто легализовали в Казахстане
В Казахстане продолжается легализация иностранных автомобилей. Итоги пятого дня акции подвели в МВД, передаёт BaigeNews.kz.
"Предварительно одобрено 24 438 заявок. 3 652 автомобиля успешно легализовано", - сообщили в ведомстве.
Ранее в МВД ответили на самые частые вопросы о легализации иностранных автомобилей.
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