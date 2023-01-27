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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 20:16
214
Сегодня, 20:16
214
Фото: pixabay.com

Более 3000 авто легализовали в Казахстане

В Казахстане продолжается легализация иностранных автомобилей. Итоги пятого дня акции подвели в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительно одобрено 24 438 заявок. 3 652 автомобиля успешно легализовано", - сообщили в ведомстве.

Ранее в МВД ответили на самые частые вопросы о легализации иностранных автомобилей.

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#легализация #авто #МВД
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:16
214
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