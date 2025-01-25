В Астане состоялся форум Национального конгресса историков Казахстана, в котором принял участие Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В этом году в работе мероприятия приняло участие 300 представителей казахстанского научного сообщества, в том числе историки-исследователи, преподаватели вузов, общественные деятели и представители масс-медиа.

На пленарном заседании и семи рабочих секциях форума были рассмотрены актуальные вопросы анализа, систематизации и введения в научный оборот новых открытий в археологии, этнографии, этнологии, исторической географии, а также результатов изысканий отечественных исследователей в зарубежных архивных, музейных и библиотечных фондах.

Одной из главных тем стало обсуждение хода подготовки нового академического издания "История Казахстана с древних времен до наших дней", к работе над которым привлечено пять научно-исследовательских институтов и свыше 250 казахстанских ученых.

В своем выступлении Государственный советник отметил, что форум Национального конгресса историков имеет важное значение для дальнейшего развития казахстанской научной исторической школы. Он также рассказал о результатах работы Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и об организации работы над семитомным изданием по истории Казахстана.

Ерлан Карин подчеркнул, что введенные за последние годы в научный оборот новые археологические находки и архивные документы свидетельствуют о необходимости более целостного и широкого восприятия национальной истории: "Казахстан – это не только колыбель древних форм государственности кочевников и наследник некогда могущественных государств и империй, но и центр зарождения и формирования уникальной номадической цивилизации. Поэтому задача отечественной исторической науки – расширить понимание нашей истории в контексте большой цивилизационной парадигмы".

Участники мероприятия в своих выступлениях высоко оценили работу по подготовке многотомного академического издания по истории Казахстана с древних времен до наших дней. Кроме того, они подчеркнули необходимость расширения исследований археологических и историко-культурных памятников, дальнейшего развития музейного дела и краеведения, совершенствования учебников и методики преподавания истории.