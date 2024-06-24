Более 300 тысяч тенге за клевету в соцсети выплатит казахстанка

Жительницу Тюлькубасского района Туркестанской области оштрафовали за клевету в соцсети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Женщина на своей странице в Fаcebook опубликовала пост, в котором написала, что директор районной средней школы занимается коррупцией и не должна работать на этой должности. Директор школы заявила, что информация не соответствует действительности, порочит её честь и достоинство. И подала в суд.