Более 300 тысяч тенге за клевету в соцсети выплатит казахстанка
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Жительницу Тюлькубасского района Туркестанской области оштрафовали за клевету в соцсети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Женщина на своей странице в Fаcebook опубликовала пост, в котором написала, что директор районной средней школы занимается коррупцией и не должна работать на этой должности. Директор школы заявила, что информация не соответствует действительности, порочит её честь и достоинство. И подала в суд.
"На судебном заседании правонарушитель свою вину признала и попросила прощения. Постановлением суда она признана виновной и на неё наложен административный штраф в размере 465 192 тенге. Суд, приняв во внимание беременность правонарушителя и тот факт, что правонарушитель выразила искреннее раскаяние, извинилась перед потерпевшей и судом, уменьшил размер административного штрафа на 30%", – рассказали в Тюлькубасском районном суде.
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