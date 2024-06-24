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Более 300 тысяч тенге за клевету в соцсети выплатит казахстанка

Сегодня, 07:42
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BaigeNews.kz Сегодня, 07:42
Сегодня, 07:42
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Фото: BaigeNews.kz

Жительницу Тюлькубасского района Туркестанской области оштрафовали за клевету в соцсети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Женщина на своей странице в Fаcebook опубликовала пост, в котором написала, что директор районной средней школы занимается коррупцией и не должна работать на этой должности. Директор школы заявила, что информация не соответствует действительности, порочит её честь и достоинство. И подала в суд.

"На судебном заседании правонарушитель свою вину признала и попросила прощения. Постановлением суда она признана виновной и на неё наложен административный штраф в размере 465 192 тенге. Суд, приняв во внимание беременность правонарушителя и тот факт, что правонарушитель выразила искреннее раскаяние, извинилась перед потерпевшей и судом, уменьшил размер административного штрафа на 30%", – рассказали в Тюлькубасском районном суде.

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