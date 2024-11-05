Более 300 тысяч казахстанцев получат доступ к газу в 2024 году - Минэнерго

Министерством энергетики РК продолжается работа по газификации страны. 15 марта 2024 года на заседании Национального Курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до конца года обеспечить газом более 300 тыс. человек и провести модернизацию 1 700 км газопроводов, сообщает пресс-служба ведомства.

В целях исполнения поручения Главы государства Правительством было принято решение о выделении дополнительных средств в размере 105 млрд тенге местным исполнительным органам на реализацию 145 проектов газоснабжения из средств Фонда АО "Самрук Казына".

Уровень газификации страны по итогам 2024 года планируется достигнуть 61,8%, что позволит обеспечить газом более 369 тыс.человек или 140 населенных пунктов (на 1 января 2024 года уровень достиг 60% или 12 млн человек из 20 млн человек имеют доступ к газоснабжению).

План на 2025 год достигнуть уровня газификации 62,1% или обеспечить доступом к газу еще более 55 тыс. человек или 21 населенных пунктов.