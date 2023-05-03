Более 300 тысяч казахстанцев покинули страну за 13 лет - депутат об "утечке мозгов"

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Депутат Асхат Рахимжанов поднял тему утечки мозгов и притока в Казахстан неквалифицированной рабочей силы. Свой депутатский запрос он адресовал премьер-министру Алихану Смаилову, передаёт BaigeNews.kz.

"Приближается пора сдачи выпускниками школ Единого национального тестирования и выбора ими вуза для получения образования. Не секрет, что из года в год многие зарубежные вузы ведут целенаправленную политику для переманивания лучших школьников из Казахстана, которые в дальнейшем зачастую остаются в этих странах", - сказал он.

Мажилисмен привёл официальную статистику. По его словам, Казахстан был привлекательным только в период с 2004 по 2011 годы, когда сальдо притока в страну было положительным. В этот период наименьший показатель прироста населения за счет миграции был в 2008 году (1117 человек), а самый большой – в 2006 году, когда в страну прибыло 66 731 человек, а выехало за пределы республики – 33 690, с приростом на 33 041 человека.

Так, с 2012 года страну больше покидает казахстанцев, чем прибывает новых лиц, желающих подать на получение гражданства. А в 2021 году отрицательное сальдо составило 21 217 человек.

"С учетом текущей геополитической ситуации этот отток прекратился. Тем не менее, отрицательное сальдо сохраняется – 6722 человека по итогам 2022 года. Для нашей страны, учитывая плотность на душу населения, это катастрофическая цифра. Особенно, если учесть, что по данным Всемирного банка, потеря одного человека с высшим образованием эквивалентна 1 миллиону доллара США. С 2000 года число казахстанцев в результате оттока зарубеж уменьшилось на 346 тыс. человек", - отметил Рахимжанов.

Депутат посетовал на то, что им на смену чаще всего на территорию Казахстана прибывает зачастую нелегально неквалифицированная рабочая сила из соседних стран. Они не только не платят налоги, но и "отбирают хлеб" у наших соотечественников - в страну часто прибывают гастарбайтеры из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года правительство намеревалось создать Единую информационную систему учёта движения мигрантов, что позволит государству эффективно выявлять факты нарушения миграционного законодательства, а для людей упростит получение государственных услуг, экономя время и минимизируя контакт с государственными органами. Но, к сожалению, на сегодняшний день никаких эффективных действий со стороны правительства не наблюдается.