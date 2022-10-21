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Lada.kz Сегодня, 08:37
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Фото: Lada.kz

Более 300 счётчиков украли из одной многоэтажки в Актау

В Актау во время подачи тепла недосчитались более трёхсот счётчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Обнаружили пропажу случайно – во время начала отопительного сезона в многоэтажном доме. Приборы учёта пропали в десяти подъездах дома №29 в 32А микрорайоне.

Стоимость одного счётчика – 43 тысячи тенге. Общий ущерб оценили в 13 миллионов. Куда делись счётчики и кто причастен к краже, сейчас выясняют полицейские.

Как рассказали жители дома, доступ к счётчикам имеется только у ЖЭКа. Но сотрудники коммунального предприятия не знают, кто мог украсть приборы учёта.

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#кража #отопление #коммунальные услуги #Актау
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:37
179
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