В Жамбылской области полицейские провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие под названием "Мигрант", в ходе которого было выявлено более 500 нарушений миграционного законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию департамента полиции региона.

Операция охватила множество объектов, где возможно пребывание иностранных граждан: от строительных площадок и рынков до предприятий, использующих труд мигрантов. В результате проверок было зафиксировано 505 фактов нарушений. В административном порядке привлечены 395 иностранных граждан, а также 28 местных работодателей, допустивших нарушения.

Основная масса нарушений касалась использования труда иностранных рабочих без соответствующих разрешений. Так, на одном из заводов в Сарысуском районе пять сотрудников работали нелегально, а в селе Тамды Таласского района трудились 59 граждан из соседних стран без необходимых документов.

Кроме того, полицейские составили административные протоколы на 94 мигрантов, не выехавших из страны после истечения срока пребывания, и на 117 человек, которые уклонялись от выезда в течение десяти дней после окончания срока действия их визы. 147 нарушителей были выдворены из страны.

Не обошлось и без задержания преступников. В ходе мероприятия были пойманы четыре разыскиваемых иностранца, что стало важным достижением операции.