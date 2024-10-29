Более 300 млрд тенге получили казахстанцы в этом году из ЕНПФ на лечение и жилье

Исходящие потоки в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за девять месяцев 2024 года составили 860 млрд тенге. Это больше объема выплат прошлогоднего аналогичного периода на 454,3 млрд тенге или на 112%. 375,1 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили более 147,3 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 35,1%. За указанный период также осуществлены выплаты по наследству – 45,1 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – более 29,7 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – порядка 2,3 млрд тенге, выплаты на погребение – более 7,5 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 252,9 млрд тенге", ― сообщили в ЕНПФ.

Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 872 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге.

В ЕНПФ также сообщили, что чистый инвестдоход по счетам вкладчиков с начала года превысил 2 трлн тенге.