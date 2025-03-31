26 февраля этого года Агентство по финансовому мониторингу провело масштабную операцию, в ходе которой была пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Buyers Union", которая скрывалась под видом потребительского кооператива.

Вкладчиков убеждали инвестировать в покупку недвижимости, транспортных средств и участвовать в программах Trade in и ReFinance. Кооператив также предлагал возможность стать менеджером с перспективой получения дивидендов за привлечение новых инвесторов.

Одним из обязательных условий участия было ежемесячное "страхование жизни" в размере 30 тыс тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества.

При этом кооператив не предоставлял никаких документов, подтверждающих получение денег, и информация о вкладах отображалась только в личных кабинетах пользователей.

В результате, более 250 вкладчиков вложили свыше 300 млн тенге в мошенническую схему. Организатор пирамиды был арестован на два месяца, а расследование продолжается.

Досудебное расследование по делу продолжается, и дополнительная информация в соответствии с требованиями закона разглашению не подлежит.

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