Более 300 казахстанских колледжей не смогли пройти госаттестацию

Фото: pixabay.com

С начала года в 519 колледжах страны проведена государственная аттестация. Хорошие показатели наблюдаются в организациях технического и профессионального образования городов Алматы и Астана, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областей и областей Улытау, Абай. При этом более 300 колледжей не прошли аттестацию, в основном они расположены в городе Шымкент, Павлодарской и Кызылординской областях. Также слабые показатели наблюдаются в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской и Актюбинской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по обеспечению качества в сфере образования министерства просвещения РК.

При этом, как сообщили в ведомстве, 219 колледжей вернули лицензии по 780 квалификациям 624 специальностей. Ещё один частный колледж в Восточно-Казахстанской области закрылся.

"Перед началом контрольных мероприятий проводится информационно-разъяснительная работа. Государственная аттестация уже выявила ряд системных проблем в сфере технического и профессионального образования. Сейчас идет работа по возвращению действующей лицензии и приложений к лицензии на осуществление образовательной деятельности еще девяти частных колледжей,. в городе Астана, Алматинской, Жетісу, Жамбылской и Туркестанской областях. Они не ведут образовательную деятельность. Также выявлены 10 колледжей, выполняющие образовательную деятельность без приложения к лицензии", - сообщил председатель комитета Ернур Дауенов.

По итогам анализа основные нарушения выявлены по рабочим учебным планам, рабочим учебным программам по дисциплинам и модулям учебного плана, прохождению производственного обучения и профессиональной практики, обучению базовым, профессиональным модулям, не соответствующим требованиям государственного общеобязательного стандарта.